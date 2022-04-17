Украина заполнила опросник для вступления в ЕС

Украина заполнила опросник для вступления в ЕС

Предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС в Офисе президента ожидается в июне этого года.

В Офисе президента Украины полностью заполнили опросник, необходимый для принятия решения о вступлении государства в Европейский Союз.

Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщил заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква в эфире общенационального телемарафона.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен передала необходимый для вступления в Евросоюз документ во время своего визита в Киев 9 апреля.

"Сегодня могу констатировать, что документ с украинской стороны заполнен", — сообщил Жовква.

По его словам, после получения заполненного опросника Европейская комиссия будет готовить рекомендацию по выполнению Украиной копенгагенских критериев для вступления в ЕС.

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"Ожидаем, что рекомендация будет положительной, а дальше мяч будет на стороне государств-членов ЕС. В июне состоится заседание Европейского Совета, где мы ожидаем предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС", — отметил представитель Офиса президента.

Следующим шагом станут переговоры о вступлении, после чего уже можно будет говорить о полноценном членстве Украины в ЕС.

"Мы говорим об ускоренной процедуре. Мы не можем позволить себе 10-15-20 лет таких переговоров. Переговоры должны быть проведены быстро. Украина этого заслуживает, и большинство государств-членов ЕС нас в этом поддерживают", — добавил Жовква.

Напомним, Европарламент 1 марта рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Присоединение должно произойти по ускоренной процедуре.

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