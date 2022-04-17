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Україна заповнила опитувальник для вступу в ЄС

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Україна заповнила опитувальник для вступу в ЄС

Євросоюз, Україна / Getty Images

Надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС в Офісі президента очікують в червні цього року.

В Офісі президента України повністю заповнили опитувальник, який необхідний для прийняття рішення про вступ держави до Європейського Союзу. 

Про це в неділю, 17 квітня, повідомив заступник голови ОПУ Ігор Жовква в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала необхідний для вступу до Євросоюзу документ під час свого візиту до Києва 9 квітня.

“Сьогодні можу констатувати, що документ з української сторони заповнений", - повідомив Жовква.

За його словами, після отримання заповненого опитувальника Європейська комісія готуватиме рекомендацію щодо виконання Україною копенгагенських критеріїв для вступу до ЄС. 

"Чекаємо, що рекомендація буде позитивною, а далі м'яч буде на стороні держав-членів ЄС. У червні відбудеться засідання Європейської Ради, де ми очікуємо надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС”, - зауважив представник Офісу президента. 

Наступним кроком стануть переговори про вступ, після чого вже можна буде говорити про повноцінне членство України в ЄС.

"Ми говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо дозволити собі 10-15-20 років таких переговорів. Переговори мають бути проведені швидко. Україна на це заслуговує, і більшість держав-членів ЄС нас у цьому підтримують", - додав Жовква.

Нагадаємо, Європарламент 1 березня рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Приєднання має відбутися за прискореною процедурою. 

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