Украинским беженцам за границей придется заплатить налоги: какие условия

Многие украинцы из-за войны вынуждены остаться за границей, часть вернулась, другие остались за границей, нашли не только убежища, но и работу. Находясь определенное время в иностранной стране, продолжая работать, украинцы становятся налоговыми резидентами страны, где они находятся, то есть должны платить налоги. О налогах, которые должны платить украинцы, подлежащие налогообложению или двойному налогообложению — в материале ТСН.ua

Украинцы, долгосрочно находящиеся в странах куда переехали после вторжения России, получая определенный доход, становятся налоговыми резидентами этой страны, – рассказывает адвокат Константин Соляр.

Кто должен заплатить налоги

Если украинский гражданин работает

как наемный работник,

выполняете работу как независимый подрядчик,

является владельцем бизнеса или недвижимости,

является инвестором в финансовые инструменты,

является айтишником который является участником корпоративного сток/опционного плана,

решил продать недвижимость в Украине, чтобы получить средства на проживание.

Какое пребывание в стране считается продолжительным, долгосрочным для назначения налогообложения?

В зависимости от страны ЕС, в которой находятся украинцы, этот срок наступает от 90 до 183 дней. Во многих странах считается, что если вы находитесь в стране более 183 дней,то становитесь ее налоговыми резидентами. В отдельных странах, если дети пошли в местную школу, для получения статуса налогового резидента достаточно 90 дней в году. В Великобритании, например, чем больше связей у вас со страной (жилье, семья, работа и т.д.), тем меньше дней достаточно там находиться, чтобы считаться резидентом. В Италии, для признания личности налоговым резидентом достаточно регистрации проживания в местном муниципалитете.

Удастся ли избежать двойного налогообложения?

Украинцы, находящиеся за границей, могут считаться резидентом одновременно в Украине и новой стране. В Украине недостаточно просто находиться за пределами страны более 183 дней, чтобы потерять налоговое резидентство. Для того чтобы стать не резидентом в Украине, нужно оформляли выезд на постоянное место жительства за границу. Поэтому, проживая за границей как беженец, украинские граждане продолжают считаться резидентами в Украине. Тем более, остаются резидентами те граждане, которые были зарегистрированы как физические лица. То есть многие украинцы подпадают под статус резидентов Украины и той страны, где они находятся, то есть имеют статус «двойного налогового резидента». В таком случае на помощь могут прийти соглашения об избежании двойного налогообложения. Они обычно регулируют вопросы, когда между странами возникает конкуренция за человека как за резидента. У Украины есть такие соглашения со многими странами, в том числе со всеми странами ЕС, однако они очень отличаются и могут субъективно толковаться.

Приобретение резидентства – не единственное основание для налогообложения дохода гражданина Украины.

В каких случаях придется платить налоги

Если между Украиной и страной, где находится украинец, нет соглашения об избежании двойного налогообложения, налоги придется платить гражданину, который работает как наемный работник и получаете заработную плату.

При занятости независимым подрядчиком или консультантом или предпринимателем (в частности, как ФЛП) и получении дохода от заказчиков. Правило «183 дней» как для зарплаты здесь не действует. Кроме того, на лицо в таком случае может быть возложена обязанность регистрации для целей НДС в той стране и начисление такого НДС и других регистраций.

Если гражданин Украины является директором компании, иностранной по отношению к новой стране пребывания. Налоговые обязанности в этом случае возникают в компании.

При занятости в шоубизнесе, спорте или сфере развлечений.

Если украинец владеет бизнесом (значительными долями в юридических лицах, которые являются иностранными по отношению к стране пребывания), и даже если нет никаких доходов, могут возникнуть налоговые обязательства в стране пребывания.

Облагаться будут также, независимо от статуса налогового резидента украинцы с большими активами.

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