Укус игуаны превратил каникулы ребенка в кошмар

Каникулы ребенка превратились в проблему через несколько месяцев после укуса игуаны. Врачи сообщили о необычном случае, когда игуана передала инфекцию под названием Mycobacterium marinum трехлетней девочке Елене Марс из Сан-Хосе, Калифорния, которая вместе с семьей посетила Коста-Рику.

Об этом пишет Health Day.

Наслаждаясь пирожным на пляже, игуана выхватила угощение и укусила Елену за тыльную сторону левой руки. Хотя поверхностная рана была быстро продезинфицирована и зажила, однако после инцидента на месте укуса у Елены появилась небольшая шишка. В течение следующих трех месяцев она постепенно увеличивалась, покраснела и стала слегка болезненной.

Во время посещения Стэнфордской детской больницы в Калифорнии УЗИ обнаружило на руке Елены наполненную жидкостью шишку, похожую на ганглионарную кисту. Хирург удалил 2-сантиметровое толстостенное образование, и во время процедуры он заметил гной, что указывало на инфекцию.

Дальнейшее исследование тканей выявило большую гибель тканей и некротизирующее гранулематозное воспаление, вызванное инфекцией M. marinum, устойчивой к обычным антибиотикам, в частности амоксициллину.

Авторы исследования считают, что случай Елены – это первый зарегистрированный случай заражения M. marinum из-за укуса игуаны. Известно, что эта бактерия вызывает туберкулезоподобное заболевание рыб и заражает людей, которые вступают в контакт с зараженной соленой или пресной водой из-за ран на коже.

Напомним, в Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы.

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