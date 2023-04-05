В Мелитополе расцветает "хлопок": в городе раздался взрыв

Звуки были слышны в двух районах.

Утром среды, 5 апреля, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, слышны взрывы в северных и западных районах города. Уточняется информация об этом

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать "хлопок". Только в северных и западных районах города слышали взрыв", — говорится в сообщении Федорова.

Напомним, в последние дни в оккупированном городе участились случаи "хлопка". Так, 3 апреля взорвался автомобиль. Пострадал коллаборант и "любитель всего коммунистического" Максим Зубарев, один из первых ушедший на сотрудничество с россиянами.

А 2 апреля взорвалось в локомотивном депо. На его территории враг разместил свою ремонтную базу военной техники, а также хранилище топлива и частично хранилище боеприпасов.

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