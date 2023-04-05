Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Мелітополі розквітає "бавовна": в місті пролунав вибух

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1332
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Мелітополі розквітає "бавовна": в місті пролунав вибух

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Звуки було чути у двох районах.

Зранку середи, 5 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами,  чули вибухи у північних і західних районах міста. Наразі уточнюється інформація про це

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати "бавовна". Щойно у північних і західних районах міста чули вибух", - йдеться у повідомленні Федорова. 

Нагадаємо, протягом останніх днів в окупованому місті почастішали випадки "бавовни". Так, 3 квітня вибухнуло авто. Постраждав колаборант та "любитель всього комуністичного" Максим Зубарєв, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.  

А 2 квітня вибухнуло у локомотивному депо. На його території ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

Читайте також:

Нова порція "бавовни" в Мелітополі: влучання в рембазу окупантів

Нова порція "бавовни" в Мелітополі: влучання в рембазу окупантів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1332
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація