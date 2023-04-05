У Мелітополі розквітає "бавовна": в місті пролунав вибух

Звуки було чути у двох районах.

Зранку середи, 5 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, чули вибухи у північних і західних районах міста. Наразі уточнюється інформація про це

"У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує розквітати "бавовна". Щойно у північних і західних районах міста чули вибух", - йдеться у повідомленні Федорова.

Нагадаємо, протягом останніх днів в окупованому місті почастішали випадки "бавовни". Так, 3 квітня вибухнуло авто. Постраждав колаборант та "любитель всього комуністичного" Максим Зубарєв, який один із перших пішов на співпрацю з росіянами.

А 2 квітня вибухнуло у локомотивному депо. На його території ворог розмістив свою ремонтну базу військової техніки, а також сховище палива і частково сховище боєприпасів.

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