Укус ігуани перетворив канікули дитини на кошмар

Канікули дитини перетворилися на проблему за кілька місяців після укусу ігуани. Лікарі повідомили про незвичайний випадок, коли ігуана передала інфекцію під назвою Mycobacterium marinum трирічній дівчинці Олені Марс із Сан-Хосе, Каліфорнія, яка разом із сім'єю відвідала Коста-Ріку.

Про це пише Health Day.

Насолоджуючись тістечком на пляжі, ігуана вихопила частування і вкусила Олену за тильну сторону лівої руки. Хоча поверхнева рана була швидко продезінфікована і загоїлася, однак після інциденту на місці укуса Олени з'явилася невелика ґуля. Протягом наступних трьох місяців вона поступово збільшувалася, почервоніла та стала злегка болючою.

Під час відвідування Стенфордської дитячої лікарні в Каліфорнії УЗД виявило на руці Олени наповнену рідиною ґулю, схожу на гангліонарну кісту. Хірург видалив 2-сантиметрове товстостінне утворення, та під час процедури він помітив гній, що вказувало на інфекцію.

Подальше дослідження тканин виявило велику загибель тканин і некротизуюче гранулематозне запалення, спричинене інфекцією M. marinum, яка стійка до звичайних антибіотиків, зокрема амоксициліну.

Автори дослідження вважають, що випадок Олени — це перший зареєстрований випадок зараження M. marinum внаслідок укусу ігуани. Відомо, що ця бактерія викликає туберкульозоподібне захворювання у риб та заражає людей, які вступають у контакт із зараженою солоною або прісною водою через рани на шкірі.

Нагадаємо, в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули.

Менінгококова інфекція: які перші симптоми

Читайте також: