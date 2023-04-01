Стікав кров'ю три години чекав на допомогу: чоловік дивом відбився від акули

Адама Нортона два рази атакувала акула в районі островів Монтебелло в Австралії, внаслідок чого на його нозі залишилася глибока рана.

Про це пише Daily Mail.

Напад трапився коли австралієць пришвартовував катер після риболовлі зі своїм братом та приятелями. Він стрибнув у воду і почав пробиратися до берега. Раптом акула вкусила його за ногу нижче коліна. Він зміг відбитися від неї та поплив геть, але хижак підплив до нього знову і вчепився в ногу.

Постраждалому вдалося вибратися на берег, де його брат та друзі надали першу допомогу та зупинили кровотечу. Однак через наявність акул у воді вибратися з острова він не міг ще три години.

Коли він помітив велике судно і зумів привернути увагу пасажирів. Пораненого чоловіка доправили до іншого острова, а потім до лікарні гелікоптером.

Австралієць зазначив, що йому пощастило, оскільки великі сухожилля не були пошкоджені, але була серйозна рвана рана, а також між пальцями ніг та нижче коліна.

Нагадаємо, в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули.

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