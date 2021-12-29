Голосовой помощник Alexa от Amazon нашел в Интернете развлечение для ребенка – приложить монету к наполовину вставленной в розетку вилки.

Мать 10-летней девочки Кристин Ливдал рассказала о неожиданной опасности, которую могут содержать советы от "умных колонок" — голосовых помощников, которые помогают воспроизводить музыку, просматривать Интернет или напоминают что-то сделать.

Об этом сообщает в среду, 29 декабря, издание Indian Express.

В своем сообщении в Twitter мать ребенка рассказала, что занималась с ней дома, выполняя разные задания и челенджи от преподавателя на YouTube. “На улице была плохая погода. Она просто хотела еще одну задачу”, – написала она.

После того, как девочка спросила Alexa, чем ей заняться, колонка предложила ей поучаствовать в челлендже, который она нашла в интернете. "Вставь зарядку для телефона в розетку наполовину, а затем приложи монетку к торчащим контактам", — сказала "умная колонка".

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Мать ребенка была рядом, поэтому сразу приказала ей не делать этого. К счастью, девочка оказалась достаточно умной, чтобы не последовать совету голосового помощника.

Опасный флешмоб, известный как "челлендж с монеткой", начал циркулировать на TikTok и в других соцсетях в начале 2021 года. Многие металлы проводят электричество, и если вставить их в электрические розетки, можно получить удар током, устроить пожар или получить серьезные травмы. Пожарные в США на этот счет уже выразили свое предостережение.

В Amazon сообщили, что устранили ошибку, как только представителям компании стало известно о ней. "Доверие потребителей – это самое главное, и Alexa создана, чтобы предоставлять точную, релевантную и полезную информацию", — заявили в Amazon.

Напомним, в популярном среди детей и подростков приложении TikTok снова появился "Пуд-челлендж", суть которого состоит в том, чтобы съесть подушечку с гелем для стирки на камеру и опубликовать. Так, дети проглатывают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами.

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