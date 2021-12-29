Хью Джекман заболел коронавирусом после третьей дозы вакцины

Знаменитость назвал свои симптомы.

Известный австралийский актер Хью Джекман подхватил коронавирус.

Звезда фильма "Люди Икс" заболел после того, как три недели назад получил бустерную дозу вакцины против COVID-19. Об этом 53-летний знаменитость сообщил в своем Instagram. Продюсер записал видеообращение после того, как получил положительный тест. Он также отметил, что это больше похоже на простуду и назвал свои симптомы: "Першение в горле и насморк".

"Я просто хотел, чтобы вы слышали это от меня. Я получил положительный тест на COVID. Легкие симптомы. Я с нетерпением жду возможности вернуться на сцену как можно скорее. Желаю вам любви в счастливом и здоровом новом году", – поделился он.

Напомним, летом у звезды "Росомахи" заподозрили рецидив рака кожи. С онкологией актер боролся с 2013 года. Тогда он заметил небольшое пятно на носу, после чего ему удалили три злокачественных образования из носа и одно – с плеча. В 2017 году актер перенес шестую по счету операцию против рака.

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