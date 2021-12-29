"Коррумпированные внешние силы": США призывают завершить выборы руководства САП

Американские дипломаты заявили, что "коррумпированные внешние силы" пытаются блокировать работу комиссии по избранию руководства САП.

Соединенные Штаты призывают членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе.

Об этом идет речь в заявлении посольства США в Украине.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой выбор САП", — отметили в посольстве.

Американские дипломаты призвали комиссию "не разрешать коррумпированным внешним силам блокировать работу", которую им доверили.

Ранее прокурор Офиса генерального прокурора Украины Андрей Синюк, участвовавший в замещении должности руководителя САП, заявил, что намерен обжаловать результаты конкурсной комиссии. Он, в частности, сетовал на пристрастность во время проведения третьего этапа конкурса.

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