Украинская звезда аутсайдера Серии А заболел коронавирусом

Коваленко вернулся с рождественских каникул с положительным тестом на COVID-19.

Полузащитник "Специи" и национальной сборной Украины Виктор Коваленко сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

25-летний игрок отправился на самоизоляцию.

Также положительный тест был отмечен у одного из членов технического персонала клуба.

В этой связи было принято решение отменить сегодняшнюю тренировку и провести тесты для всех игроков и сотрудников клуба.

В этом сезоне Серии А Коваленко провел 12 поединков, отличился одним забитым мячом и двумя ассистами.

"Специя" находится в шаге от зоны вылета (17 позиция) с 16 очками.

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