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Українська зірка аутсайдера Серії А захворів на коронавірус

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Українська зірка аутсайдера Серії А захворів на коронавірус

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Коваленко повернувся з різдвяних канікул з позитивним тестом на COVID-19.

Півзахисник "Спеції" та національної збірної України Віктор Коваленко склав позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляється на офіційному сайті італійського клубу.

25-річний гравець відправився на самоізоляцію. 

Також позитивний тест був зафіксований у одного із членів технічного персоналу клубу.

У зв'язку з цим було ухвалено рішення скасувати сьогоднішнє тренування та провести тести для всіх гравців та співробітників клубу.

  • Цього сезону Серії А Коваленко провів 12 поєдинків, відзначився одним забитим м'ячем та двома асистами.
  • "Спеція" знаходиться за крок від зони вильоту (17 позиція) з 16 очками.

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