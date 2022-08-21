В Албании на военном заводе задержали пару россиян и украинца

Трое граждан с паспортами России и Украины пытались попасть на территорию предприятия Gramsh, работающего на оборонную промышленность Албании.

В субботу, 20 августа, в Албании двое солдат получили повреждения во время задержания двух россиян и одного украинца, пытавшихся проникнуть на военный завод, расположенный вдали от курортных мест.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Албании.

"Три гражданина с паспортами России и Украины пытались попасть на территорию предприятия", — говорится в сообщении.

Один из задержанных, 24-летний гражданин России, попал на территорию завода Gramsh и пытался фотографировать. Во время задержания он применил против охранявших объект солдат баллончик с газом.

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Двое других, россиянка в возрасте 33 лет и 25-летний украинец, также были задержаны неподалеку.

Во время коммунистического правления Gramsh использовался для производства русского типа винтовки АК-49.

Как сообщается на сайте министерства, сейчас завод предоставляет производственные услуги для военно-промышленного комплекса.

Многие российские и украинские туристы посещают Албанию во время летних каникул. Однако военный объект расположен на расстоянии более 70 км от пляжей.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что троих человек "подозревают в шпионаже". Больше подробностей не сообщается.

Напомним, в столице Албании переименуют улицу, на которой находятся украинское и российское посольства.

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