В Албанії на військовому заводі затримали пару росіян та українця

Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість Албанії.
У суботу, 20 серпня, в Албанії двоє солдатів отримали ушкодження під час затримання двох росіян і одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод, розташований далеко від курортних місць.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Албанії.
"Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства", - йдеться у повідомленні.
Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, потрапив на територію заводу Gramsh і намагався фотографувати. Під час затримання він застосував проти солдатів, які охороняли об’єкт, балончик із газом.
Двоє інших, росіянка віком 33 роки та 25-річний українець, також були затримані неподалік.
Під час комуністичного правління Gramsh використовувався для виробництва російського типу гвинтівки АК-49.
Як повідомляється на сайті міністерства, зараз завод надає виробничі послуги для військово-промислового комплексу.
Багато російських і українських туристів відвідують Албанію під час літніх канікул. Однак військовий об’єкт розташований на відстані понад 70 кілометрів від пляжів.
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що трьох осіб "підозрюють у шпигунстві". Більше подробиць не повідомляється.
Нагадаємо, у столиці Албанії перейменують вулицю, на якій розташовані українське та російське посольства.
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