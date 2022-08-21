В Албанії на військовому заводі затримали пару росіян та українця

Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства Gramsh, яке працює на оборонну промисловість Албанії.

У суботу, 20 серпня, в Албанії двоє солдатів отримали ушкодження під час затримання двох росіян і одного українця, які намагалися проникнути на військовий завод, розташований далеко від курортних місць.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Албанії.

"Троє громадян з паспортами Росії та України намагалися потрапити на територію підприємства", - йдеться у повідомленні.

Один із затриманих, 24-річний громадянин Росії, потрапив на територію заводу Gramsh і намагався фотографувати. Під час затримання він застосував проти солдатів, які охороняли об’єкт, балончик із газом.

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Двоє інших, росіянка віком 33 роки та 25-річний українець, також були затримані неподалік.

Під час комуністичного правління Gramsh використовувався для виробництва російського типу гвинтівки АК-49.

Як повідомляється на сайті міністерства, зараз завод надає виробничі послуги для військово-промислового комплексу.

Багато російських і українських туристів відвідують Албанію під час літніх канікул. Однак військовий об’єкт розташований на відстані понад 70 кілометрів від пляжів.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що трьох осіб "підозрюють у шпигунстві". Більше подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, у столиці Албанії перейменують вулицю, на якій розташовані українське та російське посольства.

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