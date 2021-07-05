В Бангкоке прогремел взрыв на химическом заводе: начался пожар

Ранения получила по меньшей мере 21 человек

На химическом заводе в окрестностях Бангкока произошел мощный взрыв.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

Ранения получила по меньшей мере 21 человек. Эта цифра, говорят спасатели, не окончательная. Пожарные пытаются обуздать возгорания на заводе. Там изготавливали пенопласт и пластиковые поддоны: на производстве много легковоспламеняющихся химикатов. Причина взрыва пока неизвестна.

Сила взрыва была такой, что главный аэропорт столицы Таиланда вздрогнул и там возникла паника. Впрочем, рейсы в аэропорту не отменяли. Пострадали от взрыва и соседние здания.

Новости мира: в Таиланде произошел мощный взрыв на химическом заводе

Как сообщалось, мощный взрыв неподалеку курортной Констанцы. Вблизи румынского города вспыхнул пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе страны. Ранения получили 5 человек, еще один человек погиб. По меньшей мере у одного из пострадавших ожоги. Что его пожар, пока расследуют.

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