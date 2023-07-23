В Беларусь прибыла 10 колонна "вагнеровцев"

Колонна сменила маршрут и, в отличие от предыдущих, не ехала по прямой автомагистрали.

Утром, 23 июля, в Беларусь прибыла десятая колонна бойцов "ПВК Вагнер".

Об этом информирует " Белорусский гаюн ".

Отмечается, что в колонне не менее 10 единиц техники: КамАЗ тент, несколько "буханок", микроавтобус Volkswagen Transporter и не менее 6 фур.

"У большинства машин номера либо заклеены, либо номерные знаки РФ и так называемых "ЛДНР". Колонну сопровождает ГАИ РБ. Также примечательно, что эта колонна изменила маршрут и, в отличие от предыдущих, не ехала по прямой автомагистрали", — указано в сообщении.

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко на переговорах с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что его "начали напрягать "вагнеровцы".

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