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До Білорусі прибула 10 колона "вагнерівців"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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До Білорусі прибула 10 колона "вагнерівців"

До Білорусі прибула 10 колона "вагнерівців" / Фото: Associated Press

Колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, не їхала прямою автомагістраллю.

Вранці, 23 липня, до Білорусі прибула десята колона бійців "ПВК Вагнер".

Про це інформує "Беларускі гаюн".

Зазначається, що у колоні щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька "буханок", мікроавтобус Volkswagen Transporter і щонайменше 6 фур.

"У більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих "ЛДНР". Колону супроводжує ДАІ РБ. Також примітно, що ця колона змінила маршрут і, на відміну від попередніх, не їхала прямою автомагістраллю", - вказано у повідомленні.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко на переговорах із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що його "почали напрягати "вагнерівці".

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Дата публікації
Перегляди
1562
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