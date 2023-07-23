Відзавтра у Києві повернуть платне паркування: що зміниться

Оплатити послугу через застосунок "Київ Цифровий" можна в кілька кроків.
У Києві від завтра повернуть платне паркування. Зазначається, що оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.
Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації.
Оплатити послугу через застосунок "Київ Цифровий" можна в кілька кроків:
1. Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».
2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.
3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.
4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.
5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.
"Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця. Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що на муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію.
Раніше в центрі Києва водій автомобіля Mercedes побив водія евакуатора, бо йому не сподобалося, що транспорт загородив проїзд.
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