Відзавтра у Києві повернуть платне паркування: що зміниться

Оплатити послугу через застосунок "Київ Цифровий" можна в кілька кроків.

У Києві від завтра повернуть платне паркування. Зазначається, що оплачувати паркування буде необхідно тільки у будні з 8:00 до 22:00. У вихідні дні – паркування залишається безкоштовним.

Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації.

Оплатити послугу через застосунок "Київ Цифровий" можна в кілька кроків:



1. Виберіть «Сервіси водія» → «Погодинне паркування».

2. Виберіть номер авто з переліку або вкажіть його.

3. Виберіть паркінг. Перевірте, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку.

4. Натисніть «Почати паркування». Розпочнеться відлік часу.

5. Натисніть «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

Крім того, у застосунку можна встановити час для автоматичного завершення паркування, в іншому випадку паркування завершується автоматично – о 22:00.

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"Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо сума менша, то оплата списується 1 числа наступного місяця. Користувач Київ Цифровий може додати кілька номерів автомобілів в застосунок. Перед початком паркування потрібно вибрати необхідний з них в меню погодинного паркування", - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що на муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Якщо хтось вимагає сплатити послугу в такий спосіб – викликайте поліцію.

Раніше в центрі Києва водій автомобіля Mercedes побив водія евакуатора, бо йому не сподобалося, що транспорт загородив проїзд.

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