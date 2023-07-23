Путін відповів, чи боїться контрнаступу ЗСУ

Також Путін висловився нібито про знищену західну техніку, зокрема про Leopard та Bradley.

Російський президент-диктатор Володимир Путін прокоментував контрнаступ ЗСУ, який триває понад місяць. Він заявив, що спецоперація нібито є "неуспішною".

Про це очільник Кремля сказав під час переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у неділю, 23 липня, передають ЗМП.

"Українського контрнаступу немає: він є, але він провалився", - заявив він.

Також він висловився нібито про знищену західну техніку, але звідки він дізнався цю інформацію - невідомо.

"Іноземних (Leopard та Bradley - ред.), мабуть, стільки не знищували за один день, з боку супротивника діяли підрозділи, повністю укомплектовані іноземною технікою", - похвалився господар Кремля.

Нагадаємо, Лукашенко під час переговорів 23 липня поскаржився Путіну на "вагнерівців". Нелегітимний заявив, що терористи із ПВК "Вагнер" почали "його напрягати", бо зібралися "йти на Варшаву та Жешув".

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