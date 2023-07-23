Путин ответил, боится ли контрнаступления ВСУ

Также Путин высказался якобы об уничтоженной западной технике, в частности о Leopard и Bradley.

Российский президент-диктатор Владимир Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ, которое длится больше месяца. Он заявил, что спецоперация якобы "неуспешна".

Об этом глава Кремля сказал во время переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, передают ЗМП.

"Украинского контрнаступления нет: оно есть, но оно провалилось", — заявил он.

Также он высказался якобы об уничтоженной западной технике, но откуда он узнал эту информацию – неизвестно.

"Иностранных (Leopard и Bradley – ред.), видимо, столько не уничтожали за один день, со стороны противника действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", – похвастался хозяин Кремля.

Напомним, Лукашенко во время переговоров 23 июля пожаловался Путину на "вагнеровцев". Нелегитимный заявил, что террористы из ППК "Вагнер" начали "его напрягать", потому что собрались "идти на Варшаву и Жешув".

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