Путин ответил, боится ли контрнаступления ВСУ

Также Путин высказался якобы об уничтоженной западной технике, в частности о Leopard и Bradley.
Российский президент-диктатор Владимир Путин прокомментировал контрнаступление ВСУ, которое длится больше месяца. Он заявил, что спецоперация якобы "неуспешна".
Об этом глава Кремля сказал во время переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в воскресенье, 23 июля, передают ЗМП.
"Украинского контрнаступления нет: оно есть, но оно провалилось", — заявил он.
Также он высказался якобы об уничтоженной западной технике, но откуда он узнал эту информацию – неизвестно.
"Иностранных (Leopard и Bradley – ред.), видимо, столько не уничтожали за один день, со стороны противника действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой", – похвастался хозяин Кремля.
Напомним, Лукашенко во время переговоров 23 июля пожаловался Путину на "вагнеровцев". Нелегитимный заявил, что террористы из ППК "Вагнер" начали "его напрягать", потому что собрались "идти на Варшаву и Жешув".
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