"Расчленение Украины для нас неприемлемо" — Лукашенко

Лукашенко выступил против раздела Украины.
Передача украинских земель Польше неприемлема.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, которые приводит агентство БелТА, если населению Западной Украины потребуется поддержка, то Беларусь предоставит ее.
"Отрыв Запада Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать, — сказал Лукашенко.
Напомним, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин шокировал новыми фантазиями по поводу войны и украинцев, вплел сюда страны ЕС, в частности Польшу, и США. В частности, он заявил, что якобы Польша и Литва приготовили 25-тысячное войско для "оккупации" Запада Украины.
"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этой территории им не нужны. Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца", — сказал он.
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