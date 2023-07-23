"Расчленение Украины для нас неприемлемо" — Лукашенко

Передача украинских земель Польше неприемлема.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, которые приводит агентство БелТА, если населению Западной Украины потребуется поддержка, то Беларусь предоставит ее.

"Отрыв Запада Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать, — сказал Лукашенко.

Напомним, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин шокировал новыми фантазиями по поводу войны и украинцев, вплел сюда страны ЕС, в частности Польшу, и США. В частности, он заявил, что якобы Польша и Литва приготовили 25-тысячное войско для "оккупации" Запада Украины.

"Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этой территории им не нужны. Вашингтон и Брюссель продолжат вести войну до последнего украинца", — сказал он.

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