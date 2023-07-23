"Розчленування України для нас неприйнятне" - Лукашенко

Передавання українських земель Польщі є неприйнятним.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

З його слів, які наводить агентство БелТА, якщо населенню Західної України потрібна буде підтримка, то Білорусь надасть її.

"Відрив західу України, розчленування України та передавання земель Польщі є неприйнятними. І якщо потрібно буде західному населенню України, ми, звісно, їх підтримуватимемо, — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін шокував новими фантазіями щодо війни та українців, вплівши сюди країни ЄС, зокрема Польщу, та США. Зокрема, він заявив, що начебто Польща та Литва приготували 25-тисячне військо для "окупації" заходу України.

"Поляки хочуть повернути собі, як вони вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні. Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця", - сказав він.

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