В Беларуси любителей песен Цоя официально признали экстремистами

Белорусское МВД запретило деятельность Telegram-чата "Ждановичи 2020 года - клуб любителей песен Цоя".

Перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности в Беларуси пополнили две платформы в Telegram, одна из которых объединяет сторонников песен Виктора Цоя.

Об этом сообщили в пресс служба МВД Беларуси.

"Принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность с помощью Telegram-канала "Ждановічи сення" и Telegram-чата" Ждановичи 2020 года - клуб любителей песен Цоя ", экстремистским формированием и запрете его деятельности", — говорится в сообщении.

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Напомним, что песня Цоя "Перемен" стала одним из атрибутов акций протеста против прихода к власти в августе прошлого года Александра Лукашенко.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выразил увереннность в том, что его противники сделают очередную попытку революции в стране.

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