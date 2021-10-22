У Білорусі любителів пісень Цоя офіційно визнали екстремістами

Білоруське МВС заборонило діяльність Telegram-чату “Ждановичі 2020 року - клуб любителів пісень Цоя”.
Перелік організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності у Білорусі поповнили дві платформи у Telegram, одна з яких об’єднує прихильників пісень Віктора Цоя.
Про це повідомили у пресслужбі МВС Білорусі.
“Прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналу “Ждановічи сення” і Telegram-чату “Ждановичі 2020 року - клуб любителів пісень Цоя “, екстремістським формуванням і заборону його діяльності”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що пісня Цоя “Перемен” стала одним із атрибутів акцій протесту проти приходу до влади у серпні минулого року Олександра Лукашенка.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що його противники зроблять чергову спробу революції в країні.