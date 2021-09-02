В Брюсселе последствия коронавируса будут лечить посещением музеев

В частности, пациентам предложат бесплатно посещать пять государственных музеев.

Брюссельские врачи назначать посещение музеев пациентам. Так там будут бороться со стрессом, который вызывает пандемия COVID-19.

Об этом пишет The Guardian.

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Такую возможность будут иметь пациенты больницы Бругмана. В частности, им предложат бесплатно посещать пять государственных музеев города. Это — Гран-Плас, Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетта, Музей канализации возле железнодорожной станции Миди и Гардероб Манекен-Пис, Центр современного искусства на площади Святой Екатерины. В течение трех месяцев они смогут увидеть различные экспонаты.

"Кризис COVID-19, который усиливает стресс, выгорание и другие патологии, подтвердил актуальность такого проекта. Было доказано, что искусство может быть полезным для здоровья — как психического, так и физического", — отметила руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе Дельфина Хауба.

Напомним:

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