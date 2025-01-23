В Чехии судят украинцев, присвоивших деньги для беженцев

Мать и сын придумали способ незаконно получать от государства компенсации за якобы предоставление жилья беженцам из Украины.

В Чехии суд города Острава рассматривает дело украинки Натальи Скарковой и ее сына Сергея Ткача. По данным следствия, фигуранты обманули сотрудников местного бюро труда, присвоили более миллиона крон (около 1,7 млн грн) из госбюджета и пытались присвоить еще полмиллиона.

Об этом пишет Novinky.

Издание отмечает, что после начала полномасштабной войны в Украине правительство ввело программу компенсаций владельцам жилья, которые давали убежище украинским беженцам. Именно этой программой и воспользовались предприимчивые мать с сыном.

"Оба долгое время проживали в Остраве и, согласно обвинению, использовали военный конфликт в Украине для собственного обогащения", — отметили журналисты.

В материалах следствия говорится, что обвиняемые подали в бюро труда 170 заявок на финансовую компенсацию за предоставление жилья украинцам. Но в дальнейшем бюро труда, благодаря своим механизмам контроля, обнаружило, что фигуранты не имеют собственного жилья и не заключали никаких договоров аренды.

После обнаружения мошенничества бюро труда обратилось в правоохранительные органы.

"Они признали свою вину и с самого начала были заинтересованы в возмещении всех нанесенных убытков", – сообщила журналистам прокурор Вероника Кочева.

Она добавила, что обвинение требует лишь условного наказания на основании соглашения о признании вины. Окончательный приговор суд огласит в конце февраля.

Напомним, Лубинец предупредил семьи военнопленных о мошенниках, которые могут манипулировать информацией об обмене военнопленными для собственной наживы.

Читайте также: