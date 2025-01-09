Лубинец предупредил семьи военнопленных о мошенниках

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец призвал членов семей военнопленных и пропавших без вести при особых обстоятельствах быть особенно бдительными, ведь мошенники могут использовать крайний обмен военнопленными для собственной наживы.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

В соцсетях появляются аккаунты, которые выдают себя за освобожденных военнопленных или несущих службу, и обещают предоставить информацию о тех военных, которых "видели". Мошенники часто просят деньги для себя или для "тех, кто этим занимается".

"Также создаются тематические каналы в Telegram, где у членов семей военнопленных выманивают персональные данные и другую информацию. Не верьте этому! Ни в коем случае не присылайте деньги! За этими страницами и профилями соцсетей прячутся мошенники!", — говорится в сообщении.

Омбудсмен призвал обращаться только к официальным источникам, таким как Координационный штаб по обращению с военнопленными, чтобы избежать обмана.

Напомним, 30 декабря, в результате очередного обмена из российского плена удалось освободить 187 военных и двух гражданских.

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