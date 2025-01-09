Лубінець попередив родини військовополонених про шахраїв

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав членів родин військовополонених та зниклих безвісти за особливих обставин бути особливо пильними, адже шахраї можуть використовувати крайній обмін військовополоненими для власної наживи.

Про це омбудсмен повідомив в Telegram.

У соцмережах з'являються акаунти, які видають себе за звільнених військовополонених чи тих, хто наразі несе службу, і обіцяють надати інформацію про про тих військових, яких "бачили". Шахраї часто просять гроші для себе чи для "тих, хто цим займається".

"Також створюються тематичні канали у Telegram, де у членів родин військовополонених виманюють персональні дані та іншу інформацію. Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї!", - йдеться в повідомленні.

Омбудсмен закликав звертатися лише до офіційних джерел, таких як Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, аби уникнути обману.

Нагадаємо, 30 грудня, в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

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