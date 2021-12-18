В Италии начали вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет

В Италии начали вакцинировать против коронавируса детей от 5 лет

Первую прививку уже получили 15 тысяч детей.

В Италии начали прививать от коронавируса детей от 5 до 11 лет. В первый день вакцинальной кампании прививку получили уже 15 тыс. детей.

Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на итальянские органы здравоохранения.

Отметим, что эта самая младшая возрастная группа, для которой вакцины одобрены для использования.

Напомним, в Новой Зеландии разрешили вакцинацию детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Отметим, что в Украине разрешено вакцинировать от коронавируса детей от 12 лет.

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