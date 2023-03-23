В Италии сбежал из-под домашнего ареста сын российского губернатора

Россиянина должны были передать в руки американского правосудия за контрабанду нефти и перепродажу военных технологий.

Арестованный в Италии россиянин Артем Усс, сын губернатора Красноярского края, скрылся из-под домашнего ареста через 24 часа после разрешения Апелляционного суда Милана на его экстрадицию в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

40-летний арестант сломал электронный браслет и скрылся с места своего временного проживания в городе Базильо. Когда за россиянином пришли карабинеры, его уже и след простыл.

Арест Артема Усса прошел в октябре прошлого года на основании международного ордера. Сына российского губернатора обвиняют в том, что из-за подставной компании в Гамбурге он покупал у американских производителей военные технологии и технологии двойного назначения, которые затем поступали в подсанкционные российские компании, сотрудничающие с военно-промышленным комплексом государства-агрессора.

Также ему инкриминируют контрабанду нефти из Венесуэлы в Китай и Россию в обход санкций и предполагаемое банковское мошенничество. Именно два последних обвинения стали основанием для решения суда о его экстрадиции.

В США россиянину грозит до 30 лет лишения свободы.

Сейчас он объявлен в розыск. В течение 15 дней Артём Усс имеет право обжаловать судебное решение о его экстрадиции в Верховном Суде Италии.

Напомним, по запросу США во время ареста в Италии сына губернатора Красноярского края РФ Артема Усса задержали еще 4 россиян, причастных к отмыванию денег, контрабанде нефти и похищению военных технологий США.

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