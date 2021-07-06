В Израиле заявили, что Pfizer менее эффективна от штамма "Дельта"

В Израиле заявили, что Pfizer менее эффективна от штамма "Дельта"

В стране рекомендуют восстановить масочный режим.

Вакцина Pfizer демонстрирует меньшую эффективность от штамма "Дельта".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

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К такому выводу пришли в израильском Минздраве, проанализировав последние данные о новых случаях заражения коронавирусом. Медики рекомендуют восстановить масочный режим в местах массового скопления людей, чтобы избежать новой вспышки.

В то же время в Великобритании несмотря на рост количества новых случаев ковиду решили от 19 июля отменить почти все карантинные ограничения. В Англии откажутся от обязательных масок и дистанции: гражданам рекомендовать самостоятельно оценивать свои риски заражения.

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К слову, завтра запрет на въезд для британцев и граждан еще нескольких стран, с массовым распространением Дельта-штамма отменит Германия. Полностью вакцинированным не нужен будет даже карантин, остальные же отправлять на обязательную самоизоляцию.

КАК сообщалось,Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса. В ОАЭ был введен 15500000 доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% десятимиллионной населения страны.

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