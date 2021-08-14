В Китае волна смыла в море 17 отдыхающих: 10 из них погибли

В Китае волна смыла в море 17 отдыхающих: 10 из них погибли

Один человек пропал без вести.

В Китае волна смыла в море 17 человек: 10 из них погибли.

Чрезвычайное событие произошло 14 августа в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая: группу из 17 отдыхающих на пляже волна смыла в море.

Об этом со ссылкой на местные органы власти сообщает Xinhuanet.

Речь идет об отдыхающих, прибывших на пляж недалеко от одного из поселков.

Была организована поисково-спасательная операцию, во время которой обнаружили 16 человек. 10 из них — погибшими.

Как отмечает агентство, у спасенных — "стабильные показатели жизнедеятельности".

Один человек пропал без вести. Его ищут спасатели.

Напомним, в телеграмм-канале Одесса INFO опубликовали кадры, на которых видно, как тело неизвестного полураздетого мужчины течение носит по улицам города.

Впоследствии стало известно, что мужчина выжил.

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