В Китае вспыхнул вирус чикунгунья: вводятся жесткие меры

Рабочий распыляет инсектицид в жилом комплексе в Фошане, Китай / © Getty Images

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В китайской провинции Гуандун стремительно растет количество заражений вирусом чикунгунья — с июля уже зафиксировано более 7000 случаев. В ответ правительство Китая объявило о внедрении «решительных и жестких мер», чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Об этом пишет LadBible.

Больше всего пострадал город Фошань, где только за последнюю неделю зарегистрировано почти 3000 случаев заражения вирусом чикунгунья. Кроме Фошаня, вспышки инфекции зафиксировали еще в 12 городах провинции. А 4 августа о первом случае заражения сообщил Гонконг — 12-летний мальчик заболел после путешествия в Фошань: у него появились лихорадка и сыпь.

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Чтобы сдержать вирус, китайские власти оперативно прибегли к мерам, которые напоминают те, что применялись во время пандемии COVID-19.

Что известно о вирусе чикунгунья?

Это заболевание передается людям через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Первые симптомы обычно появляются в течение недели после укуса:

высокая температура,

боль в суставах,

головная боль,

сыпь,

мышечная слабость.

Как отмечает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC), вирус не передается от человека к человеку — он распространяется только через укусы комаров, которые переносят инфекцию от одного человека к другому.

Хотя смертность от этого вируса крайне редка, у некоторых пациентов боль в суставах может сохраняться годами.

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Чаще всего вспышки чикунгуньи случаются в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Африки.

Как Китай реагирует на вспышку вируса?

Несмотря на то, что около 95% случаев протекают в легкой форме, власти провинции Гуандун решили не медлить. В городе Фошань больных с подтвержденным диагнозом изолируют в больницах — их кровати накрывают москитными сетками, а выписка возможна только после отрицательного теста или по завершению семи дней с момента появления симптомов.

Местное население обязали убирать стоячую воду в домах — в частности в вазонах, кофеварках или других резервуарах. Тех, кто игнорирует предписания, могут оштрафовать на сумму до 10 тыс. юаней (примерно 1400 долл).

Среди дополнительных мер — запуск в окружающие водоемы около 5000 емкостей с рыбами, которые поедают личинок комаров. Также в регионе готовятся к выпуску так называемых «слоновых комаров», которые должны уничтожать более мелких переносчиков вируса. Дроны помогли выявить зоны со стоячей водой, где могут размножаться насекомые.

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Некоторые соседние населенные пункты даже ввели двухнедельный карантин для путешественников из Фошаня, но впоследствии эти ограничения были отменены.

Наиболее уязвимыми остаются пожилые люди, младенцы, а также те, кто у кого есть хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые или диабет.

По данным ВОЗ, сейчас существуют две одобренные вакцины против чикунгуньи, однако они еще не распространены для массового использования. Специального противовирусного лечения нет, поэтому пациентам рекомендуют принимать обезболивающие средства для облегчения симптомов.

Напомним, ранее в июле ВОЗ предупредила о серьезной угрозе нового масштабного распространения вируса чикунгунья, который передается через укусы комаров. Это заболевание вызвало рост количества заражений в ряде регионов мира.