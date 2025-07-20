В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: много раненых

На месте ДТП / © Associated Press

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В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу возле ночного клуба The Vermont. По последним данным, по, меньшей мере, 30 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 02:00 по местному времени.

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По данным представителя пожарной службы капитана Адама Ван Герпена, транспортное средство сначала врезалось в фургон, затем протаранило стойку парковщика и врезалось в толпу.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, прохожие вытащили водителя из автомобиля Nissan Versa и напали на него. Один из нападавших выстрелил в водителя, которого затем доставили в больницу для проведения операции.

Напомним, в Китае казнили мужчину, который в ноябре прошлого года совершил умышленный наезд автомобилем на толпу в городе Чжухай, где погибли 35 человек.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.

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