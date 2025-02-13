В Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей: много пострадавших

В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей. По последним данным, 15 человек пострадали.

Об этом сообщил таблоид Bild.

В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что в результате инцидента есть пострадавшие.

По данным Bild, 15 человек пострадали. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в людей. Подтверждения этой информации нет.

По предварительным данным, люди, в которых врезался автомобиль, были участниками митинга профсоюзной организации Verdi.

Напомним, в ноябре 2024 года в Чжухае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.

Читайте также: