В Мюнхене автомобиль влетел в толпу людей: много пострадавших

На месте работает полиция, причины поступка водителя неизвестны.
В Мюнхене автомобиль врезался в толпу людей. По последним данным, 15 человек пострадали.
Об этом сообщил таблоид Bild.
В полиции подтвердили факт инцидента и заявили, что в результате инцидента есть пострадавшие.
По данным Bild, 15 человек пострадали. Один из очевидцев рассказал, что автомобиль намеренно въехал в людей. Подтверждения этой информации нет.
По предварительным данным, люди, в которых врезался автомобиль, были участниками митинга профсоюзной организации Verdi.
Напомним, в ноябре 2024 года в Чжухае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.
Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.
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