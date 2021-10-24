В Нигерии боевики освободили из тюрьмы более полтысячи преступников

В Нигерии боевики освободили из тюрьмы более полтысячи преступников

Это уже третье в этом году массовое бегство из нигерийских исправительных заведений.

На юго-западе Нигерии в результате нападения боевиков из исправительного центра Ойо сбежали не менее 575 заключенных.

Об этом сообщает The Associated Press.

Нападение произошло поздно вечером в пятницу, 22 октября, заявил представитель тюрьмы Оланреваджу Анджорин. Расследование инцидента продолжается.

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Отмечается, что это уже третье в этом году массовое бегство из нигерийских исправительных заведений. Всего с 2017 года из тюрем наиболее густонаселенной страны Африки сбежали по меньшей мере 4307 преступников.

5 апреля бандиты взорвали часть тюремной стены в городе Оверри в штате Имо, освободив минимум 1,8 тыс. заключенных. Еще 240 злоумышленников 13 сентября сбежали из следственного изолятора в северо-центральной части штата Коги.

По данным правительства, в тюрьмах Нигерии находятся 70 тысяч заключенных, однако лишь около 20 тысяч из них (27%) осуждены.

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