В одной из стран ЕС можно купить дом в городе за 13 евроцентов: какие условия

Еще одна страна решила продавать дома за бесценок, чтобы привлечь новых жителей. В этот раз речь идет о городе в Хорватии. Его власти предлагают дома за 13 евроцентов.

Об этом пишет danica.hr .

Город Леград, расположенный в Хорватии, решил последовать примеру Италии, где также часто за бесценок продают дома, чтобы привлечь новых жителей.

Хорватский Леград продает дома за символическую, но конкретную цену – 13 центов. Все это для того, чтобы исправить демографическую ситуацию.

Леград – деревенский городок в Хорватии, расположенный на реке Драва, прямо на границе с Венгрией. Здесь много зеленых зон, и доступ к природе обеспечен. Здесь также можно понежиться у воды.

Небольшая община Леграда насчитывает всего 2 000 жителей и хотела бы увеличить это количество. Именно поэтому местные власти запустили программу, чтобы заманить молодые семьи.

"Мы стали пограничным городом, который имел транспортное сообщение с другими местами. С тех пор население постепенно уменьшается". – сказал тогда мэр города Иван Саболич в интервью Reuters.

Требования к потенциальным жильцам – семейная пара до 45 лет, без собственного жилья. Предпочтение будет отдаваться людям с дефицитными профессиями или с детьми.

Напомним, в городке на юге Италии продают жилье за один евро.

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