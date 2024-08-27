В Польше детям раздали сладости для взрослых: надписи их шокировали

Педагоги не понимают, почему дети получили эти сладости.
В Польше детям во время отдыха в лагере раздали конфеты с пошлыми надписями на обертке. Их это шокировало.
Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza.
Инцидент произошел в Кракове. Детям, в возрасте 7-13 лет, во время отдыха в летних лагерях раздали конфеты с пошлыми надписями типа: "Разве ты не можешь найти хорошую работу? Возможно, это потому, что ты х**й".
Только на следующее утро было обнаружено, что их упаковка содержала вульгарные и неприемлемые для детей слоганы.
Одна из девочек подошла к воспитателям с бумагой и попросила объяснить, что было напечатано внутри.
"Когда мы прочли текст на внутренней стороне обертки, мы были ошеломлены. Мы сразу же сказали детям, чтобы они не читали, что там написано, и вернули нам всю бумагу. К счастью, они это сделали, и мы постарались быстро их собрать", – рассказала педагогиня.
Оказалось, эти конфеты предназначались только для взрослых. Почему их передали детям – неизвестно.
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