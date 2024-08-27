У Польщі дітям роздали солодощі для дорослих: написи їх шокували

Педагоги не розуміють, чому діти отримали ці солодощі.

У Польщі дітям під час відпочинку в таборі роздали цукерки із вульгарними написами на обгортці. Їх це шокувало.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Інцидент стався у Кракові. Дітям, віком 7-13 років, під час відпочинку у літніх таборах роздали цукерки із вульгарними написами на кшталт: "Хіба ти не можеш знайти хорошу роботу? Можливо, це тому, що ти х**й".

Лише наступного ранку було виявлено, що їхня упаковка містила вульгарні та неприйнятні для дітей слогани.

Одна з дівчаток підійшла до вихователів з папером і попросила пояснити, що було надруковано всередині.

"Коли ми прочитали текст на внутрішній стороні обгортки, ми були приголомшені. Ми одразу ж сказали дітям, щоб вони не читали, що там написано, і повернули нам весь папір. На щастя, вони це зробили, і ми постаралися швидко їх зібрати", - розповіла педагогиня.

Виявилось, що ці цукерки призначались лише для дорослих. Чому їх передали дітям - невідомо.

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