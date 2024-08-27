Експерт розповів, чому так швидко втрачаємо важливі рубежі

У Новогродівці та в інших місцях спостерігається значний провал оборони. Це не через недостатню відвагу солдатів, які тримають позиції до кінця, а через проблеми в керівництві та прийнятті рішень на вищому рівні.

Про це повідомив військовий обозреватель групи "Інформаційне опір" Олександр Коваленко.

Коваленко підкреслив, що основна проблема в керівництві, яке приймає рішення щодо оборони. Він зазначив, що оборонні позиції, такі як Очеретине, які мали б утримуватися місяцями, були втрачені за кілька днів. Те ж саме сталося і з рубежами на сході від Торецька. Зараз під загрозою знаходиться рубіж Гродівка – Новогродівка, який також швидко втрачається. Коваленко звернув увагу на те, що ці рубежі мали ідеальні умови для зупинки ворога завдяки рельєфу та штучним укріпленням, але ситуація погіршується через невірні рішення.

За його словами, ситуація складається інакше: у Бахмуті ворог просувався повільно, а в Часовому Ярі вони затрималися в районі каналу. На Торецько-Покровському напрямку, хоча там не вулиці, а квартали, оборона була також неефективною. Експерт запитує, хто нестиме відповідальність за втрату таких важливих рубежів, які повинні були уповільнювати ворога, а не прискорювати його просування.

Нагадаємо, Українська армія почала формування нових механізованих бригад, що вказує на можливість тривання війни ще деякий час.

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