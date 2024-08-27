В Новогродовке и других местах наблюдается значительный провал обороны. Это не из-за недостаточной отваги солдат, которые держат позиции до конца, а из-за проблем в руководстве и принятии решений на высшем уровне.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что основная проблема в руководстве, принимающем решение по обороне. Он отметил, что оборонные позиции, такие как Очеретино, которые должны удерживаться месяцами, были потеряны за несколько дней. То же произошло и с рубежами к востоку от Торецкая. Сейчас под угрозой находится рубеж Гродовка – Новогродовка, который также быстро теряется. Коваленко обратил внимание, что эти рубежи имели идеальные условия для остановки врага благодаря рельефу и искусственным укреплениям, но ситуация ухудшается из-за неверных решений.

По его словам, ситуация складывается иначе: в Бахмуте враг продвигался медленно, а во Временном Яру они задержались в районе канала. На Торецко-Покровском направлении, хотя там не улицы, а кварталы, оборона была также неэффективна. Эксперт спрашивает, кто будет нести ответственность за утрату таких важных рубежей, которые должны были замедлять врага, а не ускорять его продвижение.

Напомним, Украинская армия начала формирование новых механизированных бригад, что указывает на возможность продолжения войны еще некоторое время.

Читайте также: