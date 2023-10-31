В Польше на кладбище нашли останки "вампиров" (фото)

Люди, которые хоронили умерших, опасались, что они воскреснут.

В польском поселке Пьен на кладбище археологи обнаружили останки тел женщины и ребенка, похороненных в XVII веке. Чтобы не дать им воскреснуть из мертвых тела были прикованы к гробу.

Об этом пишет CNN.

На ноге у женщины был замок, а на шее серп, что свидетельствует о том, что она была "вампиром". Ребенок шести-семи лет с треугольным железным замком под ногой был похоронен лицом вниз. После погребения могилу ребенка осквернили и удалили все кости, кроме ног.

"Это кладбище для изгнанников, которых, несомненно, боялись после смерти, а возможно, и при жизни. Их подозревали в контакте с нечистой силой, а также они вели себя иначе", — рассказал Дариуш Полински, исследователь средневековых захоронений в университете. Николая Коперника в Торуне.

В некоторых захоронениях археологи обнаружили и другие методы, которыми пользовались в XVII веке, чтобы предотвратить воскресение мертвецов.

"Было также большое количество могил с камнями, которые должны были защищать от умершего и были уложены в разных местах, например, на локте, на гортани или на шее", — сообщил Дариуш Полински.

Напомним, что в Тернопольской области археологи нашли захоронение жертв Волынской трагедии.