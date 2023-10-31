Глава Пентагона: "Если Украина проиграет, Путин бросит вызов НАТО"

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что в случае проигрыша Украины Путин решится атаковать НАТО.

Если России удастся победить Украину в войне, страна-агрессор не остановится и может бросить вызов государствам-членам НАТО.

Об этом 31 октября заявил руководитель Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате.

Его спросили, могут ли США быть втянуты в войну, если не пришлют Украине надлежащую помощь.

"Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой", - ответил Остин.

Напомним, новоназначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры. Это две разные темы.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

В американской прессе сообщают, что Пентагон планирует послать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины из американских запасов чрезвычайных ситуаций несколько месяцев назад.

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