Очільник Пентагону: "Якщо Україна програє, Путін кине виклик НАТО"

Очільник Пентагону Ллойд Остін переконаний, що в разі програшу України Путін наважиться атакувати НАТО.

Якщо Росії вдасться перемогти Україну у війні, країна-агресор не зупиниться і може кинути виклик державам-членам НАТО.

Про це 31 жовтня заявив керівник Пентагону Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті.

Його запитали, чи можуть США бути втягнутими у війну, якщо не надішлють Україні належної допомоги.

"Звісно. Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні... Рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у війні зі стріляниною", - відповів Остін.

Нагадаємо, новопризначений спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон заявив, що Палата представників розглядатиме нову військову допомогу Україні та Ізраїлю як окремі заходи. Це дві різні теми.

Крім того, сенатори від Республіканської партії представили окремий законопроєкт, який передбачає надання допомоги Ізраїлю, але не Україні.

В американській пресі повідомляють, що Пентагон планує надіслати до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів, які були призначені для України з американських запасів надзвичайних ситуацій кілька місяців тому.

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