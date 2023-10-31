В Польщі на кладовищі знайшли рештки "вампірів" (фото)

Люди, які ховали померлих, побоювалися, що ті воскреснуть.

В польському селищі П'єн на кладовищі археологи знайшли останки тіл жінки й дитини, яких поховали в XVII столітті. Щоб не дати їм воскреснути з мертвих тіла були прикуті до труни.

Про це пише CNN.

На нозі жінка мала замок, а на шиї серп, що свідчить про те, що вона була "вампіром". Дитина віком шести-семи років із трикутним залізним замком під ногою була похована обличчям вниз. Після поховання могилу дитини осквернили та вилучили всі кістки, окрім ніг.

"Це кладовище для вигнанців, яких, безсумнівно, боялися після смерті, а можливо, і за життя. Їх підозрювали в контакті з нечистою силою, а також вони певним чином поводилися по-іншому", — розповів Даріуш Полінскі, дослідник середньовічних поховань в університеті Ніколая Коперника в місті Торунь.

В деяких похованнях археологи виявили й інші методи якими користувалися в XVII столітті, щоб запобігти воскресінню мерців.

"Була також велика кількість могил з каменями, які мали захищати від померлого й були покладені в різних місцях, наприклад, на лікті, на гортані або на шиї", — повідомив Даріуш Полінскі.

Нагадаємо, що на Тернопільщині археологи знайшли поховання жертв Волинської трагедії.