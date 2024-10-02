В Польше задержан 38-летний украинец: ему грозит 10 лет тюрьмы

В Польше задержан 38-летний украинец, подозреваемый в стрельбе на рынке Варшавы. За это мужчине и его сообщнику грозит 10 лет лишения свободы.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

В начале сентября в Варшаве на базаре «Олимпия», расположенном в варшавском районе Воля, было совершено нападение на сотрудников Разведывательно-патрульного отдела Главного управления столичной полиции. Сотрудники патрулировали территорию рынка и вмешались в ситуацию с мужчиной. Когда они собирались его допросить, в их сторону раздались выстрелы. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, но нападавшие все равно скрылись в неизвестном направлении.

В результате инцидента был ранен случайный прохожий. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. 57-летний мужчина получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожало. С этого момента правоохранители начали поиски подозреваемых.

Сначала был задержан 38-летний гражданин Украины, а через несколько дней в руки правоохранителей попал 45-летний выходец из Таджикистана.

Окружная прокуратура Варшава-Воля предъявила обоим мужчинам обвинения в активном нападении на полицейских Разведывательно-патрульного отдела путем совместного и согласованного применения огнестрельного оружия во время их вмешательства. Суд, по ходатайству прокурора, принял решение применить к подозреваемым временный арест сроком на три месяца. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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