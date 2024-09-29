Президента Польши обвинили в оскорблении поляков из-за лозунга времен нацистской оккупации

На президента Польши Анджея Дуду подали в суд из-за "оскорбление граждан собственной страны". В прошлом году он прокомментировал фильм о беженцах с Ближнего Востока и Африки известным со времен нацистской оккупации лозунгом "только свиньи сидят в кинотеатре".

Об этом сообщает издание Onet.

В суд на польского президента подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Причиной иска стал комментарий Дуды о фильме режиссера Агнешки Голланд "Зеленая граница", в котором рассказывается о беженцах, преодолевающих болотистые леса на белорусско-польской границе, чтобы попасть в ЕС.

Также читайте Глава МИД Польши призвал прекратить помощь украинским беженцам, чтобы они шли воевать

"Я не удивлен, что посмотревшие этот фильм пограничники использовали известный нам со времен нацистской оккупации лозунг "только свиньи сидят в кинотеатре", когда в наших кинотеатрах показывали нацистские пропагандистские фильмы", — сказал президент Польши в интервью телеканалу TVP.

Центр сообщил в соцсетях, что окружной суд в Варшаве назначил первое слушание этого дела на 24 октября 2025 года, то есть уже после президентских выборов, которые пройдут в мае следующего года.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что недопустимо шантажировать Украину угрозами заблокировать ее вступление в ЕС из-за исторических споров.

Российское влияние в Польше: Дуда подписал противоречивый закон

Читайте также: