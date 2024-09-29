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Президента Польши обвинили в оскорблении поляков из-за лозунга времен нацистской оккупации

Президента Польши обвинили в оскорблении поляков из-за лозунга времен нацистской оккупации

Президент Польши Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Суд состоится уже после президентских выборов.

На президента Польши Анджея Дуду подали в суд из-за "оскорбление граждан собственной страны". В прошлом году он прокомментировал фильм о беженцах с Ближнего Востока и Африки известным со времен нацистской оккупации лозунгом "только свиньи сидят в кинотеатре".

Об этом сообщает издание Onet.

В суд на польского президента подал Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Причиной иска стал комментарий Дуды о фильме режиссера Агнешки Голланд "Зеленая граница", в котором рассказывается о беженцах, преодолевающих болотистые леса на белорусско-польской границе, чтобы попасть в ЕС.

"Я не удивлен, что посмотревшие этот фильм пограничники использовали известный нам со времен нацистской оккупации лозунг "только свиньи сидят в кинотеатре", когда в наших кинотеатрах показывали нацистские пропагандистские фильмы", — сказал президент Польши в интервью телеканалу TVP.

Центр сообщил в соцсетях, что окружной суд в Варшаве назначил первое слушание этого дела на 24 октября 2025 года, то есть уже после президентских выборов, которые пройдут в мае следующего года.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что недопустимо шантажировать Украину угрозами заблокировать ее вступление в ЕС из-за исторических споров.

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