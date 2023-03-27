В Польше загадочно умерла 2-месячная девочка: полиция арестовала ее маму

В Польше в квартире обнаружили мертвую 2-месячную девочку. Ее мать в то время спала под действием наркотиков.

Об этом пишет onet.pl.

Трагедия произошла в Лодзи. Там в квартире нашли мертвым 2-месячного ребенка. Его мать в то время была под действием наркотиков и спала. Также в доме был еще и 3-летний ребенок женщины, который тоже был без присмотра.

Медикам не удалось спасти девочку. В организме женщины был обнаружен амфетамин. 37-летнюю мать заключили под стражу.

"Предыдущие результаты вскрытия ребенка не позволили однозначно установить причину смерти, однако все указывает на то, что смерть девочки наступила в результате халатности со стороны матери и того, что она была под влиянием наркотиков, находясь наедине с детьми. Исходя из обстоятельств происшествия, эксперты пришли к нему. выводу, что вероятной причиной смерти могла стать асфиксия из-за захлебывания пищевыми продуктами. Сейчас проводятся подробные экспертизы", — сказал пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Копаня.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. По ходатайству прокуратуры она была взята под стражу.

Напомним, в Польше в городе Глогув в Нижнесилезском воеводстве 38-летняя женщина, которая находилась в местной больнице, скончалась на следующий день после успешных родов. Причиной трагедии могло стать то, что роженица употребляла наркотики.

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