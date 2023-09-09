В РФ снова заявили об обстреле Белгородской области

Как будто одно стекло осталось без света.

В субботу, 9 сентября, в России снова заявили об обстреле ВСУ села Староселье Белгородской области. Местные власти заявляют, что якобы в результате атаки без электроэнергии остаются жители еще одной деревни

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Россия в очередной раз обвинила Украину в обстреле. По словам губернатора, пострадавших нет.

Вместе с тем, заявил Гладков, повреждена линия электропередачи, так что под отключение попадают абоненты села Теребрене. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Напомним, на днях в РФ заявляли об атаке на поселок Уразово Валуйского городского округа, в результате чего якобы погиб местный мужчина.

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